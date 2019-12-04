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Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Şakçı'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama Finali'nde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

04.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:32Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Şakçı'yı kutladı
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'da düzenlenen Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama Finali'nde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama Finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama Finalinde 25.82'lik derecesi ile gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı kutluyorum. Ülkemize bu alandaki ilk madalyamızı kazandıran Emre'nin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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