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Bakan Kasapoğlu'ndan "10 Kasım" mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:04Bakan Kasapoğlu'ndan
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
" Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ve İstiklal Harbi'mizin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81. vefat yıl dönümünde minnet ve şükranla anıyoruz. İstiklal-i tam şuuruyla ülkemizin bütün değerlerine ve insanlarına sahip çıkarak, daha mutlu ve huzurlu bir Türkiye için attığımız bütün adımlar, Cumhuriyet ve demokrasimiz ile hukuk devletimizin geleceğini omuzlayacak yükselen yeni nesiller içindir. Bilvesile başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere manevi borç hissettiğimiz bütün ecdadımıza minnet ve sadakatimizi teyit ederiz."

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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