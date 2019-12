Bakan Kasapoğlu'ndan "30 Altı 30" programında yer alanlara ödül (2)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "30 Altı 30" programına ev sahipliği yaptı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık ile Forbes Dergisi iş birliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, "30 Altı 30" programında yer alanlara ödüllerini verdiDüzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanının kendileri için her zaman büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Burada da görüldüğü gibi gençlik en büyük gücümüz. Gençlerimizin altına imzasını attığı tüm işlerde, güçlerini, potansiyellerini ve zenginliklerini her zaman görüyoruz. Bu anlamda 30 Altı 30 programının ödül töreninde, bulunduğu sektörde, ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.Bakanlık olarak gençlerin fiziksel, ruhsal ve fikri anlamda imkanlarını artırıp, onları destekleyici politikalar üretmenin en önemli görevleri olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Dünyanın ve Avrupa 'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu nedenle de gençlerimizin çağın gerektirdiği niteliklerle donanması ve bu çerçevede imkanlara erişime açık olmasını hazırlamak bizim en büyük önceliklerimizden. Gençlerimizin sahip olduğu vizyon takdire şayan. Geleceğe emin adımlarla yürürken Türkiye'nin en büyük itici gücünün gençlerimiz olduğu muhakkak. Son 18 yılda kat ettiğimiz mesafe, gerçekleştirilen devrimler apaçık ortada." değerlendirmesinde bulundu.Üreten, düşünen, analiz eden, kendini geliştiren, memleket ve insanlık için çalışan tüm gençlerle bir ve beraber olmaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi:"Üretimi artırmak için düşüneceğiz, düşüncelerimizi paylaşacağız, çekinmeyeceğiz. Öz güvenle, inatla, inançla devam edeceğiz. Aramızda bulunan arkadaşlarımızın yaptıkları işlerde görüyoruz ki farklı bir perspektifle bakmayı, yakalamayı başarmışlar. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin ihtiyacı olan her türlü imkanı sunmanın gayreti içerisindeyiz.""İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." diyen Kasapoğlu, "Yarınların yöneticileri, anneleri, babaları, siyasetçileri, bilim adamları, sporcuları olarak bu ülkeyi en güzel şekilde temsil edeceksiniz, biz buna inanıyoruz. Rabbim bahtınızı, geleceğinizi hayır eylesin. '30 Altı 30' genç arasına giren genç arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında, bundan sonraki süreçlerde daha büyük başarılar temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu."30 Altı 30" programında ödül alan isimlerSümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme.Ömer Faruk Taştan (26)/ Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar , Genecare.Kerim Kaya (23)/ Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25)/ Ömer Kaya (24)/ Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group.Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi.Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı.Berkay Aşıkuzun (25): eSpor oyuncusu, Supermassive.Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap.Tayga Baltacıoğlu (28): Kurucu Ortak, Mutlubiev.Nisan Ak (28): Orkestra şefi.Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports.Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27): Kurucu ortaklar, Firefly.Cedi Osman (24): Profesyonel basketbol oyuncusu, Cleveland Cavaliers.Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele.Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion.Rümeysa Kadak (23): Milletvekili.Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu.Aleyna Tilki (19): Müzisyen.Umutcan Duman (28)/ Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka.Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji.Karsu (29): Müzisyen.Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall.Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.Merve Manastır (29): Kurucu, Manu Atelier.Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED.Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı.Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech.Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay.Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy.Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health.