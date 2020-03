Bakan Kasapoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında, "Hayata kattıkları değerle kadınlar, toplumsal hayatımızın da temel dinamiğidir. Bizler kadının değerini bilen, onu ailenin merkezine koyan ve sosyal hayatın öncüsü olarak gören bir medeniyetin emanetçileriyiz." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, kadınların sporda da elde ettiği başarılarla adlarından sık sık söz ettirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:"Hayatın her alanında olduğu gibi spora da emek veren, değer katan kadınlar var. Sporun her alanında aktif olarak görevlerini yapıyor ve kendilerinden başarıyla söz ettiriyorlar. Bugün baktığımızda kadın sporcularımızın dışında; kadınları hakem, spor gazetecisi, spor fizyoterapisti, spor hekimi, spor yöneticisi olarak sporun pek çok farklı alanında görüyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Türk sporuna özveriyle hizmet eden, katkı sağlayan bütün kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Onlarla güç buluyor ve yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyoruz."Bakan Kasapoğlu, "Türk sporu inanıyorum ki; kadınların öncülüğünde çok daha iyi noktalara taşınacaktır. Bu inancın ürünü olan Sporda Öncü Kadınlar çalışmamız bütün hızıyla devam etmektedir. Kadınların toplumun her alanında olduğu gibi sporda da öncülük etmesi, sporun yaygınlaştırılması adına büyük bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu."Çalışan, üreten, gelişen, emek veren, değişen dünya için yol gösterici olan kadınlar hayatımızda olduğu sürece eminim dünya daha da güzelleşecektir." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, mesajını şöyle tamamladı:"Bu duygularla, dünyaya anlam katan varlıkları ile başımızın tacı olan bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evladını kaybeden, bu vatan uğruna şehadete uğurlayan bütün annelerimizi hürmetle selamlıyor, ellerinden öpüyorum. Aziz milletimiz o annelere ve evlatlarına minnettardır."