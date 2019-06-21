21.06.2019 22:12
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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, play-off final serisinin 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, play-off final serisinin 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko 'yu yenerek şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2018-2019 sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutluyorum. Ligde 14. kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi, lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."
Kaynak: AA
Beko , Anadolu Efes , Spor

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