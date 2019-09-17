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Bakan Kasapoğlu'ndan, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan sporcular ile 25 M Standart Tabanca disiplin'nde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i kutladı.

17.09.2019 15:51Bakan Kasapoğlu'ndan, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan sporcular ile 25 M Standart Tabanca disiplin'nde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda, takım halinde şampiyon olan Yusuf Dikeç, Murat Kılıç ve Yavuz Keskin ile 25 M Standart Tabanca disiplininde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olarak altın madalya kazanan milli sporcularımız Yusuf Dikeç, Murat Kılıç ve Yavuz Keskin'i kutluyorum. Aynı şampiyonada, 25 M Standart Tabanca disiplininde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kardeşimi ayrıca tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılar diliyor, teknik heyeti ve idarecileri kutluyorum." - ANKARA

Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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