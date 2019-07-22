Haberler» Güncel» Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu genç voleybolculara tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

22.07.2019 10:57 Bakan Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın antrenörü Berk İnanç'ı telefonla arayarak genç voleybolcuları kutladı.
Takım kaptanı Pelin Eroktay ile de konuşan Bakan Kasapoğlu, duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kasapoğlu, ayrıca 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı İtalya'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Millilerimizin finale kadar gelmesinde ve 3-0'lık skorla altın madalyanın sahibi olmasında emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."
Kaynak: AA
voleybol, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:31   Fatih Sultan Mehmet köprüsünde sona yaklaşılıyor, son durum havadan görüntülendi
11:31   İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesinde
11:30   Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile Birlikte Çalışıyor
11:30   Abe: "Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek"
11:30   Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok
11:29   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı...
11:28   Beyoğlu ile G'ijduvon arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı