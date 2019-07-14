14.07.2019 16:49
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Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu

Bakan Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silverstone pistinde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birinci olan Ayhancan Güven'i telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Silverstone pistinde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birinci olan Ayhancan Güven'i telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i telefonla arayarak kutladı.

Silverstone pistinde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birinci olan Ayhancan Güven'e, kazandığı önemli başarıdan duyduğu mutluluğu ileten Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya başarılarının devamını diledi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Ayhancan Güven için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silverstone pistinde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birinci olan milli sporcumuz Ayhancan Güven'i yürekten kutluyorum. Şampiyona tarihinde, ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olma başarısını da gösteren Ayhancan'ın bu başarısı ile millet olarak gururlandık. Genç sporcularımızın elde ettiği her başarı gibi, bu başarı da bizler için çok değerli. Milli sporcumuzun, önümüzdeki yarışlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, Porsche, Spor

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