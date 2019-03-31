Bakan Kasapoğlu'ndan Ayşe Begüm'e Tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.Bakan Kasapoğlu'nun kutlama mesajında, şu ifadeler yer aldı:"Portekiz'in Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışarak altın madalya kazanan milli cimnastikçimiz Ayşe Begüm'ü tebrik ediyorum. Milli sporcumuz genç ve gelecek vadeden bir sporcu olarak her zaman bizleri gururlandırıyor ve büyük sevinç yaşatıyor. İnanıyorum ki her başarı Ayşe Begüm için bir başlangıç olacak. Onun spor yaşamı boyunca çok büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu başarıda emeği olan herkesi tebrik ediyor, milletimize yaşattıkları gurur ve mutluluktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."