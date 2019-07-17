17.07.2019 15:47
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Bakan Kasapoğlu'ndan Bağlar'a spor tesisi müjdesi

Bakan Kasapoğlu

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeye çok amaçlı spor tesisi yapılacağının müjdesini verdiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilçeye çok amaçlı spor tesisi yapılacağının müjdesini verdiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, ilçede spor ve gençlerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.
Bakan Kasapoğlu'nun Diyarbakır'ın ve Bağlar'ın spordaki potansiyelini bildiklerini, çok amaçlı spor tesisi kazandırılacağını ifade ettiği aktarılan açıklamada, Belediye Başkanı Beyoğlu'nun görüşlerine de yer verildi.
Beyoğlu, ilçede genç nüfus oranının yoğunluğuna dikkati çekerek, ilçeyi eğitimde, kültürde ve sporda hak ettiği yere taşımak istediklerini belirtti.
Bu konuda önemli projeler hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Bağlar, bu alanlarda makus talihini yenecek inşallah. Sayın Bakanımızdan spor tesisi için güzel bir müjde aldık. Çok amaçlı bir spor tesisini ilçemize kazandıracaklarını ifade ettiler. Bu tesis Diyarbakır için kazanç olacak. Bakanımıza vermiş olduğu spor tesisi müjdesi için kentimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyoruz."
Kaynak: AA
Mehmet Kasapoğlu, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

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