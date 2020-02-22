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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi Açıklaması

Süper Lig'in 23. haftasında 2-2 sona eren Beşiktaş-Trabzonspor maçını statta izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki takımı da kutladı.

22.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:38Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş-Trabzonspor maçı değerlendirmesi Açıklaması
Süper Lig'in 23. haftasında 2-2 sona eren Beşiktaş-Trabzon maçını statta izleyen Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki takımı da kutladı.
Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Her iki takımımız da Almanya'daki ırkçı saldırıyı kınayan ve vefat edenleri anan pankartlarla sahaya çıktı. Her iki takımımızı da bu anlamda kutluyorum. Hem takım oyunu olarak hem taktiksel anlamda keyifli bir maç oldu. Her iki takımı da kutluyorum." diye konuştu.
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yarın oynanacak derbi maça da değinen Kasapoğlu, "İnşallah yarınki derbi de aynı şekilde gerçekleşir. Şampiyonluk yolunda lige keyif katan ve canını dişine takarak oynayan oyunculara, takımlara başarılar diliyorum. Tüm spor camiasına da keyif ve centilmenlik dolu maçlar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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