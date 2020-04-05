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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı

- Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısını hatırlatarak vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

05.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:15
- Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı
İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonundaki iç saha başarısını hatırlatarak vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığıyla paylaştığı videoda, "Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda sahasında oynadığı 17 karşılaşmada da kaybetmedi ve ikinci kez şampiyon oldu. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek korona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı. Bakan Kasapoğlu’ndan Beşiktaşlı ’Evde kal’ mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş, Spor

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Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı
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Haberler ›› Spor ››Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı 'Evde kal' mesajı - Spor
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