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Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor paylaşımlı 'Evde kal' mesajı

- Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor paylaşımlı 'Evde kal' mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonundaki iç saha başarısını hatırlatarak 'Evde kal' mesajı verdi.

05.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:43
- Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor paylaşımlı 'Evde kal' mesajı
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonundaki iç saha başarısını hatırlatarak 'Evde kal' mesajı verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' ifadelerini kullanarak paylaştığı videoda, "Bursaspor, şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda evinde oynadığı 17 maçın 14'ünü kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek korona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı. Bakan Kasapoğlu’ndan Bursaspor paylaşımlı ’Evde kal’ mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Bursaspor, Spor

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Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor paylaşımlı 'Evde kal' mesajı
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Haberler ›› Spor ››Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor paylaşımlı 'Evde kal' mesajı - Spor
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