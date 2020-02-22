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Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralananları telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

22.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:39Bakan Kasapoğlu'ndan Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun telefonu
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taraftarlarını taşıyan otobüsün 'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu yaralananları telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı için deplasman tribününde takımlarını desteklemek için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarların yer aldığı otobüsün, Aşkale ilçesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle devrilmesi üzerine otobüste bulunan taraftarlarla görüştü.

Tribün liderlerinden Sedat Yıldız ile telefonda konuşan Bakan Kasapoğlu, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu. Geçmiş olsun temennisinde bulunan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Bursaspor, Erzurum, Spor

Kaynak: İHA

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