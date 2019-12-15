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Bakan Kasapoğlu'ndan buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

15.12.2019 22:13 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:13Bakan Kasapoğlu'ndan buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'nın kesilmesine tepki

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine ilişkin tepkisini dile getiren Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaşanan olayın videosunu da kullanarak yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz! Gücümüz Gençliğimiz" ifadelerine yer verdi.



Mehmet Kasapoğlu, Hırvatistan, Pekin, Spor

Kaynak: DHA

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