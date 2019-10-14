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Bakan kasapoğlu'ndan cenk şahin'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e destek oldu.

14.10.2019 20:30Bakan kasapoğlu'ndan cenk şahin'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e destek oldu.

Barış Pınarı Harekatı'na desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan ve bu doğrultuda kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile futbolcunun arkasında olduklarını ifade ederken mesajında şu sözlere yer verdi:

"St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim"



Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin, Spor

Kaynak: DHA

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