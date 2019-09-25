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Bakan Kasapoğlu'ndan Dilara Uralp'a kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan milli sörfçü Dilara Uralp'ı tebrik etti.

25.09.2019 20:40Bakan Kasapoğlu'ndan Dilara Uralp'a kutlama mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan milli sörfçü Dilara Uralp'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuyu kutlayarak, şu ifadelere yer verdi:
"İtalya'da devam eden S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda göstermiş olduğu üstün performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Bu kıymetli başarısından dolayı Dilara Uralp'ı kutluyor, başarısında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

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