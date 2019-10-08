Bakan Kasapoğlu'ndan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Beşiktaş
'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan'ı telefonla aradığı belirtildi.
Kasapoğlu'nun görüşmede, milli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en yakın zamanda sağlığına kavuşup sahalara dönmesi temennisinde bulunduğu kaydedildi.