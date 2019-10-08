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Bakan Kasapoğlu'ndan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

08.10.2019 20:03Bakan Kasapoğlu'ndan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz ile telefonda görüştü.

Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Dorukhan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek en yakın zamanda sağlığına kavuşup sahalara dönmesi temennisinde bulundu. - ANKARA

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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