Haberler» Spor» Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonu Türker'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Oğuz Türker'i tebrik etti.

04.08.2019 19:51 Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonu Türker'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Oğuz Türker'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda, T20 kategorisi 1500 metre yarışında altın madalya kazanan Oğuz Türker'i yürekten kutluyorum. Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek bizlere büyük bir mutluluk yaşatan Milli sporcumuza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum. Bu değerli başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Dünya Şampiyonası, Atletizm, İsviçre, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:51   Bakan Kasapoğlu'ndan Dünya Şampiyonu Türker'e tebrik
19:50   Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi
19:47   Community Shield'ı Manchester City kazandı
19:45   Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları
19:41   Şampiyon sporculara coşkulu karşılama
19:33   Milli güreşçilerden Polonya'da 8 madalya
19:21   Beşiktaş revire döndü!