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Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci olan Eczacıbaşı VitrA ile aynı şampiyonada üçüncü olan VakıfBank voleybol takımlarını kutladı.

08.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:55Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci olan Eczacıbaşı VitrA ile aynı şampiyonada üçüncü olan VakıfBank voleybol takımlarını kutladı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2'nci olan Eczacıbaşı VitrA ile aynı turnuvayı 3'üncü tamamlayan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Eczacıbaşı VitrA ile aynı şampiyonayı dünya üçüncüsü olarak tamamlayan VakıfBank Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Temsilcilerimizin sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir gurur kaynağı oldu. Her iki takımımızın da sporcularını, teknik kadrolarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum."



Eczacıbaşı Topluluğu, Mehmet Kasapoğlu, voleybol, Spor

Kaynak: DHA

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