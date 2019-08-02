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Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Yıldırım'a kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Eda Yıldırım'ı yayımladığı mesajla kutladı.

02.08.2019 12:08 Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Yıldırım'a kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Eda Yıldırım'ı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İsviçre'nin Notvil kentinde devam eden Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda gülle atmada 12.05'lik derecesiyle yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanan Eda Yıldırım'ı kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Eda Yıldırım'ın başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

Dünya Şampiyonası, Eda Yıldırım, Atletizm, Güncel

Kaynak: AA

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