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Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Yıldırım'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanan Eda Yıldırım'ı tebrik etti.

02.08.2019 12:02 Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Yıldırım'a tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanan Eda Yıldırım'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonu olan Eda Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Notvil kentinde devam eden Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanan Eda Yıldırım'ı kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Eda Yıldırım'ın başarılarının devamını diliyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum." - ANKARA

Dünya Şampiyonası, Eda Yıldırım, Atletizm, İsviçre, Spor

Kaynak: İHA

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