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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan 'Evde kal' çağrısına destek verdiklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı film ile duyurdu.

30.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:23
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan 'Evde kal' çağrısına destek verdiklerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı film ile duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan "Evde Kal' çağrısına "#EvdeKalHareketsizKalma" çağrısıyla destek verdi. Kasapoğlu sosyal medyadan paylaştığı filmde "Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor.?" mesajı verdi.
Dünya şampiyonu sporcuların yanı sıra Acun Ilıcalı, Cüneyt Çakır, Rıdvan Dilmen, Hakan Çelik gibi isimlerin de destek verdiği film, evde kalınan izolasyon sürecinde fiziksel hareketliliğin kaybedilmemesi gerektiği mesajını barındırıyor.
"Bu filmin yapım sürecinde hiçbir birey evden çıkmak zorunda kalmamıştır." mesajı ile başlayan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı filmde fiziksel aktivitenin, fizyolojik ve psikolojik olumlu etkilerine dikkat çekilirken, egzersiz esnasında dikkat edilecek noktalar hakkında da önemli bilgiler yer alıyor.
Kasapoğlu ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilecek platformu da müjdeledi.
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Bakan Kasapoğlu’ndan ’Evde kal hareketsiz kalma’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Güncel

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Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' çağrısı
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