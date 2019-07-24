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Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

24.07.2019 22:24 Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF tebriği
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un dördüncü gününde 2'si altın, 6 madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2019 EYOF'un dördüncü gününde madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'den gelen başarı haberleri bizleri sevindiriyor. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde önümüzdeki günlerde mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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