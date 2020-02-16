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Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen'i 74 -71 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

16.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:32Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Tekfen'i 74 -71 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen, basketbolseverlere heyecan veren bir karşılaşma yaşattı. Her iki takımın da son ana kadar başarılı bir mücadele örneği sergiledikleri karşılaşmada, rakibini 74 -71 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum."



Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Türkiye Kupası, Malcolm Thomas, Darüşşafaka, Spor

Kaynak: DHA

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