Haberler » Spor » Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbolda bu yıl 27'ncisi düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

09.10.2019 20:13Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbolda bu yıl 27'ncisi düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda bu yıl 27'ncisi düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanan 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u yenerek 12. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ediyorum. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum." - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:11 Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maç sonucu: 86-62
22:10 Konyaspor'da yeni malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
22:09 Boras basket
22:07 Galatasaray doğa sigorta - ewe baskets: 92 - 79
21:58 Basketbolda maçın ardından
21:57 İM Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
21:56 Spor camiasından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
9.10.2019 22:16:04