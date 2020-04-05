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Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçeli 'Evde kal' mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha başarısını hatırlatarak vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

05.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:10
Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçeli 'Evde kal' mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe 'nin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha başarısını hatırlatarak vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığıyla paylaştığı videoda, "Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek korona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçeli 'Evde kal' mesajı - Haberler

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