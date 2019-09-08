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Bakan kasapoğlu'ndan filenin sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

08.09.2019 22:58 Bakan kasapoğlu'ndan filenin sultanları'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz etmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum."



voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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