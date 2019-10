Bakan Kasapoğlu'ndan Fransız mevkidaşına tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için asker selamı veren milli futbolculara UEFA'nın ceza uygulamasını istemesine tepki gösterdi.Bakan Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda madalya alan kadın milli boksörler ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nı kabulünde açıklamalarda bulundu.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda lider olan A Milli Takım'ın dün deplasmanda son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Milli takımımız, Fransa'da Fransa'yı neredeyse yeniyordu. Galibiyet kadar önemli bir beraberlik aldık. Onları Konya'da 2-0 yendik. EURO 2020 sürecinde 8 maç oynadık. Altısını kazandık. Şu anda lideriz. Tarihinde ilk kez Türkiye bir şampiyonaya bu kadar emin bir şekilde ilerliyor. Futbolcularımız tarih yazıyor." diye konuştu.Ay-yıldızlı futbolcuların sevinçlerini asker selamı ile yaşamasının farklı yönlere çekildiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Futbolcularımızın bu başarısını, bu başarıya yönelik sevinçlerindeki mesajı farklı yöne evirmek isteyenler var. Maalesef Fransız Bakan'ın açıklaması var. Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne evirmek isteyenler var. Fransız Bakan'ın UEFA'ya yönelik şikayet konusu var. UEFA'ya şikayette bulunmuşlar. Sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla başka yöne çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Bu oyunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın çifte standartının artık son bulması gerektiğini, buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu, bir sevgi bir empati selamı olduğunu herkesin bildiğini ama maalesef gerek Fransız mevkidaşımızın yaklaşımının gerekse algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum. Ne olursa olsun ülke ve spor camiası olarak hiçbir zaman sporun barış, kardeşlik ve dostluk ruhundan vazgeçmeyeceğiz. Varını yoğunu sahada ortaya koyup başarıya odaklanan milli takımımızın, teknik ekibimizin ve selamıyla Mehmetçiğimize moral veren değerli futbolcularımızın her daim yanında olduğumuzu, onlara müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum.""UEFA'yı basiretli olmaya davet ediyorum"2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaretinde Antoine Griezmann'ın asker selamı vermesinin fotoğrafını gösteren Kasapoğlu, "Bizler, bu tür manipülatif hareketlere, ayak oyunlarına prim vermeyeceğiz ve haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Çifte standardın olduğunu ifade ettim. O gün Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Bunu dünya spor kamuoyunun takdirine sunuyorum. Her bir otoriteyi sporun ruhuna ve gerçek anlamına uygun hareket etmeye, UEFA'yı da kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı."Sporun dilini, centilmenliği, dostluğu ve barışı yayma noktasında daha önce olduğu gibi bugün de yolumuza devam edeceğiz." diyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mücadelemizi kora kor bir şekilde gerçekleştirdiğimiz gibi dostluğumuzu da kalbimizi ve yüreğimizi ortaya koyarak ifade edeceğiz. Bu ülkenin gururu, son zamanlardaki mutluluk kaynağı olan değerli sporcularımıza en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu tabloda emeği olan herkese, başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, İstanbul Büyükşehir Başkanlığından itibaren spora, sporcuya verdiği değer ve yatırımları nedeniyle camiamız ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum."Bakan Kasapoğlu, UEFA'nın milli futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vermesiyle ilgili soruşturma başlattığı bilgisinin olduğunu dile getirerek, "Federasyona bir soruşturmanın intikal ettiğine yönelik bilgiler var ama bu bilgi teyit edilmedi. Böyle bir ihtimalin dahi konuşuluyor olmasının spor camiası adına, uluslararası kamuoyu adına pek pozitif görmüyorum. Sahadaki başarısızlığını başka şekilde gölgelemek isteyenler bu çabalarından vazgeçmeliler. Hem dün hem Konya'da hem de diğer ortamlarda sporcular alın terlerini ve emeklerini ortaya koydu. Neticeler ortada. Türkiye olarak lideriz. Bunu kimsenin gölgeleme, başka yerlere çekme ve hukukumuzu çiğnemeye hakkının olmadığını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.Milli futbolcuların gol sevincinde ifade özgürlüğü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gol sevinci, oradaki futbolcularımızın bir sevinç ifadesidir. Orada bir ifade özgürlüğü vardır. Her zaman ülkemizi ifade özgürlüğü konusunda başka yerlere çekmeye çalışanlar, kendilerini ifade özgürlüğünün adeta sembolü görenler, bu samimi ifadeye ve tavra nasıl başka manalar yüklüyor, bence kendi tavırlarını ve anlayışlarını sorgulasınlar. Bizi kendileri gibi görmesinler. Biz, barışın, sevginin, kardeşliğin timsali bir toplumuz, medeniyetiz." değerlendirmesinde bulundu.