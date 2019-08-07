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Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

07.08.2019 23:54 Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Güncel

Kaynak: AA

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