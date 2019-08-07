Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik mesajı

İSTANBUL / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."