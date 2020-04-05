Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray paylaşımlı 'Evde kal' mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandığını hatırlatarak 'Evde kal' mesajı verdi.
05.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:23
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığıyla paylaştığı videoda, "Galatasaray, 2001-2002 sezonunda evinde oynadığı tüm maçları kazandı. Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın. Evinde kal Türkiye" mesajı verilerek korona virüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Spor