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Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

30.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:24 Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme

GENÇLİK ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stattaki incelemelerinin ardından programına İskenderun ilçesinde devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stadın drone ile çekilen görüntüsü

Bakan Kasapoğlu'nun stada gelişi

- Bakan Kasapoğlu'nun stat inşaatında inceleme yapması

Bakan Kasapoğlu'nun yetkililerden bilgi alması

Stat inşaatından görüntüler

- Bakan Kasapoğlu'nun stattan ayrılması



Spor

Kaynak: DHA

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