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Bakan Kasapoğlu'ndan Hilmi Ok için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok için taziye mesajı yayımladı.

15.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:14Bakan Kasapoğlu'ndan Hilmi Ok için taziye mesajı
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."
Bir dakikalık saygı duruşu
Türkiye Futbol Federasyonu da 15-17 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
Açıklamada, isteyen kulüplerin siyah kol bandıyla sahaya çıkabileceği kaydedildi.

Merkez Hakem Kurulu, Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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