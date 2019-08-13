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Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kıran İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı.

13.08.2019 13:40 Bakan Kasapoğlu'ndan İlke Özyüksel'e tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kıran İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Daha önce bir çok şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz İlke Özyüksel, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırarak Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını göstermiştir. Tarihe geçen başarısından dolayı İlke kardeşimi kutluyor, çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum."
(Yunus Emre Kartal/İHA)

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Kaynak: İHA

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