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Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Curlıng Milli Takımı'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda finalde mücadele eden ve gümüş madalya kazanarak B Klasmanından A Klasmanına yükselen Kadın Curling Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

23.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:40Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Curlıng Milli Takımı'na tebrik mesajı
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda finalde mücadele eden ve gümüş madalya kazanarak B Klasmanından A Klasmanına yükselen Kadın Curling Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'in Helsingborg kentinde 18 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda finalde mücadele eden ve gümüş madalya kazanarak B Klasmanından A Klasmanına yükselen Kadın Curling Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM"
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İsveç'in Helsingborg kentinde 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Curling Şampiyonası'nda finalde mücadele eden ve gümüş madalya kazanarak B Klasmanından A Klasmanına yükselen aynı zamanda Dünya Qualification Şampiyonasına katılma hakkı da elde eden Kadın Curling Milli Takımımızı kutluyorum. Kazanılan başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."
(İrfan Çalışkan/İHA)

İsveç, Güncel

Kaynak: İHA

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