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Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımı'nı kutladı.

09.09.2019 11:50 Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımı'nı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen uluslararası turnuvada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ederim. Millilerimizin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, Tokyo 2020 sürecinde kota alma müsabakalarında mücadele eden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum."

İspanya, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

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