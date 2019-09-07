Haberler» Spor» Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

07.09.2019 21:44 Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale adını yazdıran milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."

voleybol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:50   Plaj Futbolu Milli Takımı, Ukrayna'yı yendi
22:50   Rizespor'da Göztepe hazırlıkları
22:46   Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası
22:45   Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra İstanbul'da
22:44   Türkiye - Andorra (EK FOTOĞRAFLAR)
22:43   Futbol: Hazırlık maçı - Antalyaspor: 0 - Alanyaspor: 0
22:43   2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)