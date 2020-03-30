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Bakan Kasapoğlu'ndan karantinadaki öğrencilere kitap

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönmeleri sağlanan ve Samsun'daki yurtta karantinaya alınan öğrencilere kitap gönderdi.

30.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:36
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya 'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönmeleri sağlanan ve Samsun 'daki yurtta karantinaya alınan öğrencilere kitap gönderdi.
İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinden, koronavirüs salgınının ardından THY'nin uçağıyla 25 Mart'ta yurda getirilen 401 öğrencinin, yerleştirildikleri Münevver Ayaşlı Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.
Odalarından çıkamayan öğrencilere Bakan Kasapoğlu, roman, edebiyat ve şiir kitapları gönderdi.
Yurt görevlileri, öğrencilere kitapların yanı sıra odalarında spor yapmaları için pilates setleri de verdi.
Kitap ve pilates setlerini alan öğrenciler, Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini iletti.
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Bakan Kasapoğlu’ndan karantinadaki öğrencilere kitap

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, İtalya, Güncel

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Bakan Kasapoğlu'ndan karantinadaki öğrencilere kitap
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