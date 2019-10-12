Bakan Kasapoğlu'ndan, Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alan Korhan Yamaç ve Savaş Üstün için tebrik mesajı yayımladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alan Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.



Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 25 metre tabanca kategorisinde mücadele eden Korhan Yamaç ve 10 metre havalı tüfekte yarışan Savaş Üstün'ü göstermiş oldukları üstün performansın ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etmelerinden dolayı kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Korhan Yamaç ve Savaş Üstün'e 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA