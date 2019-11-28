Haberler » Güncel » Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret - Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.

28.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:15Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Ligi'nde İtalya ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Medipol Kulübü'nü ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi Roma ile çıkacağı önemli maç öncesi Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti. Başkan Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na kulüp binası ve statla ilgili bilgiler verdi.
Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Kulüp tarihinin belki de en önemli maçına çıkacaksınız. Çok çalışmanızın ve ortaya koyduğunuz özverinin sonucunda, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önünüzde tek viraj kaldı. Ben gerek teknik heyetimizin, sporcularımızın, gerekse de kulüp yönetiminin gözlerinde bu heyecanı görüyorum. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılacak ve emin adımlarla yolunuza devam edeceksiniz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Oyuna kalbinizi, yüreğinizi koyun. Başaracaksınız."
Ziyarette Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na memleketi Manisa'nın plakası olan 45 numaralı forma hediye etti.
(Yunus Emre Kartal/ İHA)

Başakşehir, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:13 TOSB'da Dr. Mehmet Dudaroğlu dönemi
11:13 Japon deprem uzmanı: Gelecek 50 yılda deprem tahmini yapmak imkansız
11:08 Cebeci Sahili daha konforlu olacak
11:08 Tiyatro Günleri "Üçü Bir Arada" adlı oyunla sona erdi
11:07 Bölge üniversitesi için teşebbüsler sürüyor
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
10:25 İSKİ yağmur suyu hattındaki çalışmaların kazısında tarihi eser kalıntıları çıktı
10:22 70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:35 Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
28.11.2019 11:14:42