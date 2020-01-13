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Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

13.01.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:38Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ı arayarak, sakatlığı ve sağlık durumu hakkında bilgi adı. Demiral'a, sakatlığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini ileten Kasapoğlu, bir an önce sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmesi temennisinde de bulundu.



Mehmet Kasapoğlu, merih demiral, Juventus, Spor

Kaynak: DHA

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