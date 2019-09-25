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Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Azak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan Merve Azak'ı tebrik etti.

25.09.2019 18:00Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Azak'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan Merve Azak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuyu kutlayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Kazakistan'da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuzu kutluyorum. Uluslararası alanda elde edilen değerli başarılar bizlere büyük bir mutluluk yaşatıyor. Başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, şampiyonada tatamiye çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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