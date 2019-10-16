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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde altın madalyanın sahibi olan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutladı.

16.10.2019 11:35Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde altın madalyanın sahibi olan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya alarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Cevat Karagöl'e 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."



Dünya Şampiyonası, Avustralya, Karagöl, Tokyo, Spor

Kaynak: DHA

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