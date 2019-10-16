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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Cevat Karagöl'ü tebrik etti.

16.10.2019 12:32Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcı Cevat Karagöl'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avustralya'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Cevat Karagöl'ü tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutluyorum. Milli sporcumuzun bu başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Cevat Karagöl'e 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası, Karagöl, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

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