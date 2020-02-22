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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Apak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Eşref Apak'ı tebrik etti.

22.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:18Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Apak'a tebrik
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Eşref Apak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik derecesiyle Olimpiyat kotası alan Eşref Apak için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Çekiç atmada 77,56 metrelik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde eden Eşref Apak'ı kutluyorum. Beşinci kez olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."

Eşref Apak, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

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