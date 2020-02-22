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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Arak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77.56m'lik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eşref Apak'ı tebrik etti.

22.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:43Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Eşref Arak'a tebrik
Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77.56m'lik derecesi ile 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eşref Apak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çekiç atmada 77.56m'lik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma hakkı elde eden Eşref Apak'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çekiç atmada 77.56m'lik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alma hakkı elde eden Eşref Apak'ı kutluyorum. Beşinci kez olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Eşref Apak'a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - ANKARA

Eşref Apak, Mersin, Tokyo, Spor

Kaynak: İHA

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