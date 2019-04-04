Bakan Kasapoğlu'ndan Milli Futbolcu Merih Demiral'a Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A
) Sassuolo
formasıyla ilk gollerini atan milli futbolcu Merih Demiral'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda, "Skora katkı sağlayan stoperin yeri bir başkadır. Ülkemizi Avrupa
'da başarıyla temsil eden milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.
Merih, Sassuolo'nun Serie A'da Chievo'yu 4-0 yendiği karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.
merih demiral, Güncel
Kaynak: AA