Haberler» Güncel» Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 7 bronz madalya kazanan milli takımı kutladı.

19.08.2019 10:18 Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 7 bronz madalya kazanan milli takımı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın ve 7 bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçilerimizi kutluyorum. Sporcularımız, şampiyonada takım halinde dünya üçüncüsü olurken gelecek adına da umut verici performanslar ortaya koydular. Milli güreşçilerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyor, elde ettikleri güzel derecelerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:35   Bursa'da ayı ailesine kurtarma operasyonu
10:35   ABD'de 50 yıllık şişe içinde mektup bulundu
10:35   Memur-Sen Başkanı Yalçın: "Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz "
10:34   Eminönü alt geçitte temizlik tamamlandı esnaf dükkan açtı
10:34   İletişimin sihirli oyuncusu: Algı yönetimi
10:34   "Derdi halkına hizmet olan herkesle Van halkına hizmet edeceğiz"
10:33   Turistler cep telefonu ile Kemer'i keşfedecek